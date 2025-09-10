Na statistiku reálné průměrné mzdy je v posledních letech věru smutný pohled. Navzdory robustnímu růstu v letošním druhém čtvrtletí zůstává kupní síla průměrné mzdy pod úrovní z roku 2021, 2020, a dokonce i 2019. Pro společnost, která byla navyklá na kontinuální zvyšování blahobytu, je propad životní úrovně o šest let nazpět obtížně stravitelným soustem.
Naštěstí ale zřejmě není tak zle. Úroveň z roku 2019 i 2020 jsme už ve skutečnosti překonali. Sice ne v hrubém vyjádření, které zachycují oficiální výpočty, ale v čistém ano, díky zrušení superhrubé mzdy. K maximu z roku 2021 však stále několik procent chybí. Pokud by reálné mzdy odteď rostly historicky „normálním“ tempem, oslavili bychom nový rekord až někdy na podzim roku 2027. Do té doby bychom se pořád mohli litovat, že „lépe už bylo“.
Ekonomickými ukazateli, podobně jako našimi životy, nicméně v roce 2021 významně cloumala pandemie. Mnoho nízkopříjmových profesí – typicky třeba číšníci – nemohlo chodit do práce a z průměrů mezd tak dočasně vypadlo. Na ošetřovném zůstávaly doma tisíce lidí, hlavně z nízkopříjmových profesí. Stát udílel pandemické bonusy zdravotníkům a přes programy jako Antivirus v podstatě platil zaměstnance za to, že nepracují. Oba tyto efekty – tedy nafouknutí průměru vyloučením těch nejchudších a masivní státní podpora maskovaná za mzdy – tehdy tlačily mzdová čísla dočasně nahoru. Splasknutí této bubliny bylo jen otázkou času a došlo k němu zřejmě hned v roce 2022, kdy u nás přispělo k jednomu z nejprudších propadů reálných mezd v rámci všech zemí OECD.
Přesný moment, kdy blahobyt průměrného Čecha opět překoná předchozí rekord, se kvůli pandemickému zkreslení údajů pravděpodobně nikdy s jistotou nedozvíme. Pokud se ovšem podíváme například na vývoj reálného HDP, který úroveň z roku 2021 již překonává o výrazných šest procent, nebo na mzdy v oborech, které tímto zkreslením téměř nebyly dotčeny a dnes už jsou zpátky „na svém“, lze se domnívat, že k zotavení ve skutečnosti již došlo.
