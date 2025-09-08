Ve světle nadcházejících voleb a snahy soutěžících politických subjektů na sebe upozornit se nám pozoruhodně rozevírá spektrum pohledů na stav a perspektivy české ekonomiky. Jeden krajní hovoří téměř o ráji na zemi, ten druhý pak o hrůze a pekle, kde se nedá žít. Oprostíme-li se od tohoto účelového balastu, majícího jen upoutat pozornost, dostáváme se k realitě. Jaká tato realita je? Rozhodně je velmi vzdálená obrazu spálené země – ekonomicky i společensky. Současně však není prosta kazů a vad, které by mohly v budoucnu při jejich ignorování a přehlížení způsobit vážné problémy.
Budeme-li se držet ekonomického pohledu na věc, chybí nám větší dynamika, především pak v odvětvích a oborech, které mají perspektivu (a v nichž Evropě ujíždí vlak). Neměli bychom se přitom nechat uchlácholit tím, že aktuálně vyhlíží růst našeho HDP v evropském kontextu velmi slibně, přičemž ostuda to není ani v kontextu globálním. Tento průběžný výsledek je však dosti založen na krátkodobých a pomíjivých faktorech, spojených především s kladným spotřebitelským sentimentem (po předchozím období půstu). Investice rostou velmi bídně (přestože jejich míra coby podíl na HDP patří v EU k největším), půdu pod nohama ztrácí též naše dlouhodobá chlouba a spása – export.
Aby se relativně slušná růstová výkonnost stala udržitelnější, je nutné více a cíleněji investovat a přestat konzervovat obory, které naší ekonomice vysokou přidanou hodnotu nepřinášejí. K tomu je zapotřebí i větší odvahy podnikatelského sektoru překonat dosavadní stereotyp i nalézat moderní a nákladově efektivnější možnosti financování.
Rejstřík pro budoucí investiční boom je velmi pestrý a sahá od větší váhy dynamických a flexibilních domácích start-upů až ke schopnosti opětovně „ulovit“ těžké globální váhy. Velký význam má též systematická práce s již přítomnými investory a jejich motivace u nás reinvestovat a expandovat. Roste kapitálová síla domácích „kapitánů průmyslu“, kteří usilují o zřetelné otisknutí stopy na globálních trzích – i s nimi je významné najít společnou řeč.
Toto všechno by měla obsahovat cílená investiční politika, pojatá jako dobře sladěný orchestr, jenž bude harmonicky propojovat jednotlivé investiční segmenty a doprovázet je odstraňováním letitých a zbytných bariér pro podnikání a zlepšováním tržního prostředí. Je to úkol nesnadný a nesplní se přes noc. Jeho zdárné dosažení však zásadně přispěje k tomu, že náš hospodářský růst bude postaven na dlouhodobě zdravých základech.
