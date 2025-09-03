Kdysi se říkalo, že klíčem k volebnímu úspěchu je kontaktní kampaň. Přímý osobní kontakt mezi politikem a voličem. A to se samozřejmě v případě kontaktu Andreje Babiše s berlí voliče z Frýdecka-Místecka velmi nepovedlo.

Samotné napadení předsedy ANO ať nyní vyřeší policie, ale otázkou je, jestli bude dál možné provozovat to, čemu se dříve říkalo kontaktní kampaň. Ihned po útoku se to v médiích i na sociálních sítích začalo hemžit zhrozeními, že „doba se radikalizuje“, je zlá a celé je to „nebezpečný precedens“. 

Není. Nestalo se vůbec nic nového. Nové je především to, že politici dodnes zcela nechápou fungování davů a navzdory mnohým poučením se chovají extrémně nezodpovědně.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké útoky na politiky už Česko zažilo.
  • Jak se liší od těch současných.
  • Jak se proměňuje role osobního kontaktu v politické kampani.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.