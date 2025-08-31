Někdy se stává, že díla odhalují něco úplně jiného, než jejich autor zamýšlel zkoumat. A právě proto jsou skvělá. Přesně to se přihodilo nyní hojně diskutovanému dokumentu Robina Kvapila Velký vlastenecký výlet.
Jeho hlavní odhalení nespočívá v poměrně očekávatelné odpovědi na otázku, zda je možné kohokoli přesvědčit tím, že ho fyzicky vystavíme realitě, k explicitní změně názoru. To samozřejmě nelze, protože mechanismy popření, snahy o zachování integrity, jakož i víry jako takové jsou obecně silnějšími mocnostmi než pouhá evidence.
Podstatné bylo postupné odhalování, proč se protagonisté dokumentu chovají, jak se chovají, co je motivuje, a hlavně – o co jim vlastně jde. A bylo to odhalování nejen mrazivé, ale především představující tvrdou lekci pro velkou část společnosti i politiků.
Co se dočtete dál
- Jsou lidé, kterým se nehezky říká „dezoláti“ primárně proruští?
- Jak můžou vidět zvěrstva a nezměnit názor?
- O co jim jde především a proč to je horší než to, co se dalo původně čekat?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.