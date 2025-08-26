Návrh státního rozpočtu na rok 2026 bude ve finále řešit až nová vláda. Jeho podobu bude odrážet i stav, v jakém vláda převezme státní kasu po dosluhujícím kabinetu Petra Fialy. Letošní rozpočet počítá s deficitem 241 miliard korun včetně 10 miliard navýšených kvůli loňským zářijovým povodním. Národní rozpočtová rada však už na podzim upozornila na rizika tohoto návrhu a řada z nich se zatím naplňuje. Zároveň ale dosavadní vývoj plnění státního rozpočtu ke konci července 2025 ukazuje, že státní kasa je v lepší kondici než loni. Schodek dosáhl 166 miliard korun (bez EU projektů), což je asi o 40 miliard korun lepší stav než minulý rok.
Může se tedy stát, že i přes zmíněná rizika se schválený celoroční schodek podaří dodržet. Závěr roku je pro rozpočet tradičně příznivější a zrychlující české hospodářství přináší státu miliardy navíc oproti původnímu plánu.
Z tohoto pohledu je možná určitou nevýhodou pro končící vládu Petra Fialy, že volby do Poslanecké sněmovny proběhnou dříve, než bude definitivně známo, jak letošní rozpočet dopadne. Pro vládu bude příprava rozpočtu na rok 2026 tedy o to složitější, pokud po volbách pravděpodobně převezme vládu opozice. Kabinet by tedy mohl návrh brát jen jako formalitu, přesto ale může chtít ukázat, že mu na rozpočtové odpovědnosti záleží. Otázkou je, zda to voliči ještě považují za klíčový argument při rozhodování u voleb.
Rozpočet se asi do konce roku schválit nestihne, ale provizorium není žádné drama, míní Stanjura
I proto bude zajímavé sledovat, jak se k návrhu, který musí do konce září (tedy ještě před volbami) projednat stávající vláda, postaví kabinet nový. Zda rozpočet vezme za svůj, nebo zda jej odmítne a rozhodne se navrhnout rozpočet zcela nový.
Nastane-li druhá varianta, vzroste tak pravděpodobnost, že Česko bude do roku 2026 vstupovat s rozpočtovým provizoriem, stejně jako tomu bylo v roce 2022. Na každý pád, sestavit a schválit zodpovědný státní rozpočet na příští rok bude poměrně obtížný úkol pro jakoukoli vládu vzešlou z říjnových sněmovních voleb.
