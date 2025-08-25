Před pár lety se mě zeptal jeden známý, zda si má koupit bitcoin? V té době si prošel propadem ze 60 tisíc někam ke 20 tisícům dolarů. Odpověděl jsem mu, že nevím, protože jeho cena může být v budoucnu nula nebo klidně 100 tisíc dolarů. Nedávno bitcoin pokořil hranici 120 tisíc dolarů, zvítězila tak druhá možnost.
Svoji finanční kariéru jsem začínal těsně před velkou finanční krizí v roce 2008, umím si tedy představit mnohé scénáře. Navíc, jak má investor ocenit pár jedniček a nul, které nenesou úrok, negenerují zisk nebo neplatí nájem? Vnitřní hodnota takového aktiva by měla být nula, pokud ovšem neexistuje dostatečné množství investorů sdílejících jiný názor. Jak se zdá, kouzlo bitcoinu jako uchovatele hodnoty před tisknutím peněz ze strany centrálních bank, inflací nebo jiných politických zásahů prozatím funguje.
Hnací silou je předem definovaná omezená nabídka ve výši 21 milionů kusů, kdy 19,9 milionu bylo již „vytěženo“ a každý další nový bitcoin je výpočetně náročnější vytěžit s tím, že poslední kus by měl být nalezen v roce 2140. Optimistické odhady „budoucí ceny“ se pohybují od stovek tisíc dolarů až do jedné miliardy za bitcoin okolo roku 2040 (tuto „predikci“ uvedl Jurrien Timmer z Fidelity Investments).
Současná tržní kapitalizace bitcoinů je ve výši 2,3 bilionu dolarů, což představuje zhruba 0,5 procenta odhadované výše světového bohatství (dle ročenky banky UBS je 500 bilionů dolarů). Pokud by v roce 2040 stál bitcoin milion dolarů (jde o často uváděný odhad znamenající roční průměrné zhodnocení cca 15 procent), kapitalizace bitcoinů by se dostala přes 20 bilionů dolarů (čtyři procenta současné hodnoty bohatství).
No a scénář k „nule“? Vytvořit novou kryptoměnu je poměrně jednoduché, taky jich více než 25 tisíc existuje a 50 procent zkrachuje. Co se pak stane, když se vytěží poslední bitcoin a přestane existovat pobídka pro těžaře, aby udržovali počítačovou infrastrukturu pro ověřování převodů? Nebo výrazný pokrok ve výkonnosti výpočetní techniky, která dokáže prolomit standardní šifrování (kvantové počítače již v roce 2028)?
Rizik je samozřejmě mnoho, ale jak by řekl klasik, dokud muzika hraje (nové peníze přitékají i díky institucionalizaci administrativou prezidenta Trumpa), tak se tancuje (než někdo zhasne světlo, například recese?). Já se mezitím ponořím do snahy nalézt zajímavé akciové příběhy s poznámkou, že průměrná roční výkonnost středoevropských burz (Polsko, Česko, Maďarsko a Rumunsko) je za posledních 10 let 7,8 až 21,6 procenta včetně dividend. V Praze to bylo 14,4 procenta.
