Zlepšíme, zlevníme. Kontaktní kampaně politiků běží naplno. Kdo ale dává přednost volebním programům na webu před sledováním živých figur na náměstích, má to těžší. Agendy řady subjektů mají daleko k ucelené vizi, pokud vůbec byly zveřejněny. Zaměřme se na energetiku, politicky i ekonomicky zásadní téma pro následující roky. Nejpodrobnější plány nacházíme na stránkách STAN. Vedle progresivních prvků zaujme kontroverzní nápad nahradit emisní povolenky zdaněním uhlíku. Tedy zaměnit celoevropsky fungující systém s tržními prvky za dirigismus národních států.
Z textu na stránkách Spolu, který replikují i weby jednotlivých koaličních partnerů, je cítit hlavně úporná snaha nepoplašit voliče zmínkou čehokoliv, co vyvolává negativní emoce. K tomu míří i populistický slib usilovat o odklad zavedení nových emisních povolenek či zastropování jejich ceny. Podnětný je nápad na elektřinu zdarma pro domácnosti při její záporné tržní ceně, jen doufejme, že za ním stojí technicky prodiskutované řešení. Celkově lze v energetických vizích Spolu najít slušnou míru shody se STAN i s textově mnohem úspornější agendou Pirátů.
„Stavěly se byty a elektrárny, okupace zas tak špatná nebyla“. Strany, s nimiž může vládnout Babiš, už jdou Rusku otevřeně naproti
Povolenky jsou vděčným tématem v agendách opozice. SPD hodlá celý systém zrušit, což tvoří celou energetickou agendu. Motoristé by zrušili jen nové povolenky a raději by platili pokuty za nedodržení direktivy EU, což by prý vyšlo levněji (asi nevzali v úvahu, že příjem z povolenek je příjmem českého rozpočtu). Stačilo! se omezuje na apel ke znárodnění ČEZ, čímž se zřejmě vyřeší vše. Na webu hnutí ANO jsme volební program nenašli. Asi jej není třeba, vše je jasné i bez pamfletů.
Analýza energetických plánů přinesla jako vedlejší poznatek diametrální odlišnosti v kvalitě webových stránek. Jejich pouhé nalezení pro jeden nejmenovaný subjekt vyžadovalo takřka detektivní pátrání a jejich otvírání bylo zkouškou trpělivosti. Pojetí některých dalších snese srovnání s odbornými weby, zatímco jiné připomínají bulvární média. Každopádně, kvalita webů volby nerozhodne. To bohužel asi ani volební programy.
