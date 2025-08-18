Nejnovější data ukazují útlum slovenské ekonomiky. Růst HDP zpomaluje, průmysl klesá a spotřeba slábne. Pro provázanou českou ekonomiku to znamená vyšší rizika v automotive a strojírenství.
Slovensko vstoupilo do letošního roku s nejpomalejším růstem od začátku 2023. HDP v prvním čtvrtletí 2025 meziročně vzrostl jen o 0,9 procenta. Domácnosti se obávají o budoucnost, a proto neutrácejí. Maloobchodní tržby klesají už pátý měsíc v řadě. Padá také průmyslová výroba, ta šla v červnu meziročně dolů o 3,6 procenta. Nezaměstnanost vystřelila na 4,9 procenta a tamní ceny zboží na pultech obchodů v červenci vzrostly o 4,4 procenta a rostou prakticky nepřetržitě už rok. To při slabší mzdové dynamice tlumí reálné příjmy a ochotu utrácet. Reálné mzdy nezadržitelně míří do červených čísel, takže kupní síla Slováků bude nadále klesat.
