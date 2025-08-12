V úterý nad ránem mělo vypršet příměří v největší obchodní válce mezi USA a Čínou a cla se měla opět zvýšit. Stávající celní sazby sice již nejsou trojciferné jako v dubnu a květnu, ale i těch amerických 30 a čínských 10 procent znamená, že obchod mezi dvěma největšími obchodníky světa výrazně utichl. USA nyní dovážejí z Číny nejméně od roku 2009. A obchodní schodek, který Donaldovi II. leží v žaludku nejvíce (z důvodů, které nechápe žádný ekonom, neboť pro Ameriku je schodek výhoda, nikoli ohrožení), je nejmenší dokonce od roku 2004. Obě strany si však na poslední chvíli prodloužily příměří o dalších 90 dní a budou jednat dál. Možná i „na nejvyšší úrovni“. Čína chce, aby směla kupovat více moderních technologií, Trump chce, aby kupovala více sóji. Tak jako u naslibovaných evropských nákupů plynu, i zde Trump chce, aby Čína nakoupila více bobů, než jich USA vyrobí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.