Zemi přirovnal k vesmírné lodi s několika miliardami astronautů, kteří se musí naučit spolupracovat. Byl totiž v první posádce, která obletěla Měsíc a mohl tak na vlastní oči vidět a kolegům v Apollu 8 i pomáhat vyfotit, jak modrá planeta vychází nad ponuře šedým měsíčním povrchem. Přitom ho fascinovalo, že z této dálky může Zemi a tedy vše, co je pro každého z nás důležité, zakrýt prstem. Ke křehkosti naší planety vnímané díky cestám do vesmíru se pak často vracel.

Jako první člověk letěl k Měsíci dvakrát, ale přesto na jeho povrch nevstoupil. Ovšem právě druhá nezdařená mise z něj udělala jednu z nejznámějších postav světové kosmonautiky. Film o ní totiž přiblížil drama Apolla 13 nejširšímu publiku a přitom globálně zpopularizoval hlášku Houstone, máme problém. Velitel této mise Jim Lovell tento týden zemřel ve věku 97 let. Úmrtí prvního astronauta s českými kořeny – prarodiče matčiny strany přišli do Ameriky z Plzeňska - bylo oznámeno v pátek večer.

