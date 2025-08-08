Nejen v celní roztržce se svou asijskou „Nemesis“ Američané opakovaně upozorňují na to, že by Čína měla zvýšit domácí spotřebu. Dobré důvody jsou z jejich pohledu minimálně dva: zaprvé snížení obchodního deficitu skrze snížení čínské míry úspor, protože právě tyto úspory částečně financují americké dovozy. A zadruhé zvýšení poptávky po amerických vývozech anebo po produkci amerických společností v samotné Číně.
Otázka čínské spotřebitelské poptávky se řeší dlouhodobě. V současné době je tamní ekonomický model stále spíše založen na silné vývozní aktivitě a na značných veřejných a soukromých fixních investicích, financovaných často pomocí bankovního úvěrování. Nicméně můžeme se docela důvodně domnívat, že i pro Čínu nastal čas „dopřát si“ trochu více domácí spotřeby. Proč?
Výdajovou metodou stojí spotřeba domácností přibližně za 39 procenty čínského HDP. Ve Spojených státech je to necelých 70, v Japonsku (někdejším vývozním šampionovi) 55 a u nás asi 50. Průměr OECD je pak kolem 54 procent. Z tohoto, ale i řady jiných hledisek by Čína měla mít prostor se trochu srovnat.
Ostatně i čínské vedení tuto snahu opakovaně deklaruje, výsledky jsou ale zatím spíše omezené. Jakkoli se snaží o podporu přímou (transfery, slevy, pobídky, „šrotovné“) i nepřímou (zlepšení sociální, důchodové a zdravotní sítě), míra úspor čínských domácností zůstává vysoká, kolem 30 procent. Navýšení spotřeby někam k padesáti procentům bude proto jistě vyžadovat dodatečné úsilí a zároveň politickou průchodnost: přece jen státní kontrola investic a exportů je o něco snazší než například u diverzifikovaných online nákupů při nočních festivalech.
Navýšení čínské spotřeby by mohla být pomyslná „win-win“ hra. Posílila by čínskou ekonomiku už jen tím, že by snížila její závislost na globálním obchodu nebo investicích, zvýšila by poptávku po amerických a evropských produktech a službách a přidala globální ekonomice další nohu, na níž může stát v případě, že si jiné nohy zvrtnou kotník.
V té přehršli kuriozit, které hlavně poslední dobou chodí z druhé strany Atlantiku, je toto vlastně docela dobrý nápad. Na Nobelovku za ekonomii ale asi stačit nebude.
