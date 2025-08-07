Kongresové volby v USA se budou konat až za rok a čtvrt, přesto už se nyní odehrává tvrdá bitva o jejich výsledek. Epicentrum má nyní v Texasu, ale hrozí, že se rychle rozšíří do celé země. Jde o uplatnění ve Spojených státech dobře známého triku, kterému se říká tajuplně znějícím termínem gerrymandering. Nejedná se o nic jiného než o zásadní přerýsování volebních obvodů.
Co se dočtete dál
- Jak se bojuje o výhru ve volbách do Kongresu USA?
- Jak se může změnit volební mapa?
- Jaká odveta hrozí republikánům?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.