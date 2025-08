Moneta Money Bank jako tradičně odstartovala kvartální výsledkovou sezonu na pražské burze. Na ni pak navázaly svými reporty Komerční banka a Erste Group. Výsledky tohoto tria bank byly jistě mnohými netrpělivě očekávány. V posledních letech jsou totiž miláčky investorů soudě podle výrazného růstu akcií a šťavnatých dividend, které vyplácejí.

A jak si tedy vedly?

Moneta dosáhla skvělého výsledku, když druhé čtvrtletí letošního roku bylo historicky nejziskovějším čtvrtletím od doby, co je na burze. Výsledkový report však nepřinesl žádné velké překvapení. Dodávat skvělé výsledky a meziročně růst je něco, co se u Monety v poslední době stalo standardem. Management je v tomto ohledu optimistický i pro následující čtvrtletí a roky.

Komerční banka za první pololetí letošního roku dosáhla téměř 40procentního meziročního růstu čistého zisku. Nutno však říci, že výsledky za stejné období minulého roku byly slabé a meziroční růst byl tažen především pozitivním vývojem nákladů na riziko. Klíčová provozní metrika bank, čisté úrokové výnosy, zůstala lehce za očekáváním a management v tomto ohledu již dvakrát snížil svůj celoroční výhled. I přesto má banka nakročeno k tomu dosáhnout velmi vysokého čistého zisku. Akcionáře může těšit fakt, že všechen tento zisk plánuje management příští rok vyplatit ve formě dividend.

Čistý zisk Erste Group se za první pololetí letošního roku meziročně zvýšil pouze nepatrně. Banka je i přesto na dobré cestě k tomu, aby zaznamenala historicky nejziskovější rok. A očekávání do dalších let? Management je velmi optimistický ohledně přínosu akvizice polské divize Santanderu. S její pomocí by měl čistý zisk v příštím roce atakovat hranici čtyř miliard eur. Byl by tedy zhruba o čtvrtinu vyšší, než se očekává za tento rok.

Suma sumárum, banky na pražské burze překonávají samy sebe. Ambice managementu jsou vysoké a v nejbližších čtvrtletích a letech pravděpodobně uvidíme další trhání rekordů.