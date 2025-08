Konec megalomanských schodků z éry Babiše, děláme to jinak, odpovědně, systematicky, s důrazem na udržitelnost. Těmito slovy si ministr financí Zbyněk Stanjura pochválil výsledky státního rozpočtu za prvních sedm měsíců letošního roku. Deficit do konce července se prohloubil na 168,2 miliardy korun. A jak už je poslední dobou tradicí, i tentokrát jde o nejlepší výsledek za prvních sedm měsíců od začátku pandemie covidu-19, zároveň je ale schodek šestý nejhlubší od vzniku Česka. Připomeňme, že po pandemii přišla válka na Ukrajině a energetická krize, takže daleko větším překvapením by bylo, kdyby nyní, kdy je inflační epizoda i pandemie za námi, schodek naopak narůstal.

