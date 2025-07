Spojené státy a Evropská unie se dohodly na uzavření obchodní dohody. V jejím rámci byla nastavena plošná 15procentní cla USA vůči EU, unie se zároveň zavázala k dodatečným nákupům a investicím. Úspěšné ukončení jednání potenciálně přinese uklidnění rozbouřené situace na trzích a pokles rizikové prémie, což by současnému ekonomickému i finančnímu vývoji mělo prospět.

Na českou ekonomiku by americká cla neměla mít výrazný dopad. Nejčerstvější odhady jsou – v souladu s tím naším – v řádu nižších desetin procentního bodu do celoročního růstu HDP letos i příští rok, zhruba -0,2 až -0,4 procentního bodu. Zásadní argument pro umírněný dopad je, že USA byly v roce 2024 příjemcem asi tří procent českého exportu zboží. Stěžejním exportním artiklem Česka do USA jsou stroje (s podílem 23 procent), následují počítače a elektronika (19 procent). Jen čtyři procenta přímého exportu tvoří automobily. Výroba aut v Česku je navíc optikou Škody Auto v dobré kondici a s hlavními odbytišti uvnitř Evropy odolná k americkým clům.

Obavy proto pramení především z nepřímých dopadů cel. Varovnou je v tomto směru statistika OECD o obchodu vyjádřeném v přidané hodnotě. Tento ukazatel říká, kam směřuje přidaná hodnota vyrobená v dané zemi, nehledě na mezizastávky. Jde o alternativní ukazatel exportu, který sleduje výrobky na celé jejich cestě až ke koncovému spotřebiteli, skrz všechny reexportní země.

Poměr přidané hodnoty vzešlé v Česku a poptávané v USA na celkové poptávce po české přidané hodnotě ve světě pak říká, jak velká část české výroby nakonec skutečně končí v USA. Podle posledních dostupných dat (za rok 2020) jsou Spojené státy s 6,0 procenty třetím největším adresátem české přidané hodnoty, po Německu (19,4 procenta) a Francii (6,4 procenta). Z tohoto pohledu by se tedy mohlo zdát, že zavedení cel může českou ekonomiku zasáhnout citelněji.

Ač je jistě namístě pozorně sledovat a vyhodnocovat ekonomiku v případě, že by se situace rychle zhoršovala, nepřímé efekty budou ze své podstaty působit v průběhu delšího časového úseku. Výrobci se tak mohou adaptovat, případně přesměrovat odbyt jinam. Relativně složitá produkce strojů a zařízení navíc nemusí jít v USA snadno nahradit, nehledě na celní zatížení. Ve výsledku tedy v Česku není důvod k panice.