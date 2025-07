Andrej Babiš zveřejnil šestiminutové video, ve kterém ostře kritizuje vládu a společnost ČEPS za „blackout“. Video má ohromný dosah díky šíření přes sociální sítě. Statisíce lidí se dozvěděli, že za výpadek může "zelené šílenství” EU a přetoky elektřiny z Německa a Polska. Není to pravda, ale to je jedno. Žijeme ve světě, kdy fakta nehrají takovou roli. Víc zabírá politická show a show je něco, na čem provozovatelé sociálních médií vydělávají nejvíce peněz. Bez ohledu na to, že jejich byznys třeba poškozuje fungování společnosti.

