Dovolím si tvrdit, že ministr životního prostředí Petr Hladík by se měl omluvit nejen mně, ale takřka všem hospodářům a vlastníkům pozemků, kteří mají na rozdíl od něj za sebou jasné výsledky v péči o přírodu. Někteří z vás možná zaznamenali ministrovo vyjádření na mou osobu v pořadu Nedej se vysílaném Českou televizí.

Pro ty z vás, kteří náš spor nesledují detailně, stručné uvedení do problému. Oboru Obelisk jsem začal budovat před 25 lety. Během několika prvních let se mi podařilo vykoupit a konsolidovat pozemky od 2500 vlastníků a ve spolupráci s ekology, lesníky a krajináři vrátit život, stromy a vodu tam, kde převažovaly lány, vyschlé tůně a staré meandry Dyje zavážené odpadky. Po právu je naše práce titulována prestižními světovými ekologickými cenami. Biodiverzita v oboře je dnes předmětem zkoumání studentů a vyučujících několika škol a univerzit – naposledy před několika týdny nitranských studentů a jejich vyučujících. Studenti mají také možnost zde tvořit své diplomové práce. Oboru také po předchozí domluvě zpřístupňujeme všem zájemcům.

A zde vězí jádro mého sporu s ministrem Hladíkem a žaloba spojená s žádostí o omluvu. Chápu, že potřebuje mít veřejného nepřítele, na kterého může poštvávat svou úzkou skupinu podporovatelů, především z řad „profesionálních“ administrativních ochránců přírody. Neměl by se ale dopouštět lží a manipulací. „Uzavření obory Obelisk veřejnosti je problém, je to porušení legislativy a divím se Jihomoravskému kraji, že nevede s jejím majitelem řízení a toto neřeší,“ uvedl ministr Hladík pro pořad České televize Nedej se.

Za prvé, k žádnému porušení legislativy nedochází, jak ostatně potvrzuje patřičný odbor životního prostředí v Břeclavi a vyvrací i slova Aleny Knotkové z tiskového odboru krajského úřadu v Brně, která pro změnu říká: „Právo vstoupit do obor obecně zaručuje jak zákon o myslivosti, zákon o ochraně přírody a krajiny, tak i lesní zákon.“ Právě tyto zákony, tedy zákon o lesích a zákon o ochraně přírody a krajiny, jsou na mé straně a umožňují mi uzavření obory Obelisk. Existuje zde intenzivní chov zvěře, jež má nárok na klidové zóny, kterých je v naší krajině stále méně. Po několik let jsou v oboře Obelisk prováděny kontroly ze strany státní ochrany přírody, které vždy potvrdí naši maximální odpovědnost a unikátní stav zotavující se přírody.

Stálo by za to, aby ministr Hladík vysvětlil, co skutečně představuje problém pro veřejnost? Ta má možnost bez výjimky po předchozí domluvě oboru navštívit, ačkoli se jedná o soukromý majetek fyzické osoby. Já a moji kolegové, kteří se denně o místní přírodu staráme, máme skutečně zákonné právo na vlastním majetku rozhodnout o vstupu a doufám, že se na tom nic nezmění ani po aktivitách politiků apelujících na nejnižší lidské pudy. Pokud bych měl pojmenovat skutečný problém, který v této souvislosti vnímám, je to zneužívání a arogance moci, snaha vyjít vstříc pouze svému okruhu věrných bez ochoty hledat řešení skutečných problémů. Tím je zrovna v případě jižní Moravy úbytek vody v krajině, který tu po desetiletí s kolegy a přáteli řešíme v takové míře, v jaké dokážeme. Vnímám také určité nebezpečí, že tímto pan ministr Hladík útočí na všechny vlastníky pozemků a upřednostňuje zájmy osob, které žádné dotčené pozemky nevlastní. Tím bychom se dostávali do 50. let minulého století. Je to opravdu tento záměr?