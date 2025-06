Polsko ekonomicky jede. Za posledních několik let se nám přiblížilo natolik, že okolo sebe skoro cítíme vůni pirohů a kvasu. Dávno pryč jsou navíc doby, kdy jsme rádoby humorně naznačovali, že přes Polsko je lepší postavit viadukt než se drkotat skrz jejich silniční síť k Baltskému moři nebo že Varšava ještě spí v hlubokém socialismu tak tvrdě, jako kdyby si „šňupla“ diazepam. Od těch dob Vislou neproteklo mnoho vody a Polsko je najednou docela jinde. A tak trochu nám vytřelo zrak.

Optikou základních čísel: za posledních pět let dosáhli Poláci průměrného růstu reálného HDP bezmála tři procenta, měli nízkou nezaměstnanost, rostoucí zaměstnanost, rychle rostoucí mzdy a platy, celkem stabilně rostoucí spotřebu domácností, záviděníhodné domácí fixní investice a ve středoevropském kontextu velmi slušně rostoucí průmyslovou produkci. V porovnání s námi tak trochu rozdíl TGV a motoráku. V reálném vyjádření ekonomické výkonnosti na obyvatele nás Polsko stáhlo o dalších deset procentních bodů, ve mzdách navíc již zcela dohnalo. A to se přitom jedná o velkou ekonomiku, kteréžto obvykle potřebují více zdrojů růstu než například San Marino (bez urážky).

Nic ale není černobílé. Polský ekonomický zázrak z posledních let je do značné míry umožněn štědrou rozpočtovou politikou. Zatímco my se s výjimkou roku 2021 držíme veřejných schodků v dohlednosti tří procent a dluh vůči HDP jsme zvýšili jen relativně umírněně, Poláci se toho nebáli: schodky postupně navýšili až k sedmi procentům a veřejný dluh z 53 procent na příští rok očekávaných 65 (což je ale v celoevropském kontextu stále docela slušné číslo). Dodejme ale, že nákladem jejich dynamického růstu a rozpočtové štědrosti je i nadále zvýšená inflace kolem čtyř procent, což může být určité riziko do budoucna.

Jiný kraj, jiný mrav. Faktem je, že Polsko vsadilo na cestu výrazné podpory ekonomiky a poskočilo dopředu absolutně i relativně, nicméně tím, že Polákům dluh vůči HDP značně roste, není ani jejich dynamický růst schopen umořit nově nabyté dluhy. Naše cesta je jiná a řekněme více „tradičně česká“ – spíše konsolidujeme a hodnoty zadlužení držíme nízko. Již v blízké budoucnosti nás i Poláky čekají další nemalé výdaje, a proto i robustnost a velikost našich ekonomik bude klíčová v tom, jak se s nimi popasujeme. Podle všeho to vypadá, že Polsko na tom i v tomto ohledu bude o něco lépe.