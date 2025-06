Do dějin se dá vstoupit v zásadě dvěma způsoby. Buď tak, že člověk něco velkého vybuduje, nebo že něco významného zničí. Jana Maláčová si vybrala druhou možnost. Rozhodla se ve volbách spojit s extrémní formací Stačilo!, jejíž jádro tvoří nereformovaní komunisté, a definitivně tím zlikvidovat demokratickou levici v Česku. Sociální demokracie pod jejím vedením opakuje scénář načrtnutý v roce 1948 Zdeňkem Fierlingerem, který stranu skrze neblaze známý slučovací sjezd nasměroval do náruče totalitní KSČ. S trochou štěstí by to Maláčové mohlo vyjít přesně na den 77. výročí.

Rozdíly tady ale přeci jen jsou. Jaké a co bude krok Maláčové znamenat?

