K EU vždy kritický Donald Trump našel oblast, v níž evropské kroky dává za vzor. A tou je měnová politika eurozóny. „Evropa už měla deset snížení sazeb, my ani jedno,“ spustil další útok na americkou centrální banku Fed reprezentovanou předsedou Rady guvernérů Jeromem Powellem a dodal, že v Americe by měly být i úroky o 2,5 procentního bodu níž. Což by restriktivní měnovou politiku Fedu rázem změnilo v expanzivní a přineslo by to i úlevu všem dlužníkům, včetně federální vlády zatížené obrovským dluhem, který Trump přes slibované úspory ještě rekordním tempem zvětšuje.

Trump dává americkou základní sazbu, kterou Fed už sedmý měsíc drží v pásmu 4,25-4,5 procenta, do kontrastu i s dalšími světovými centrálními bankami, mezi nimiž vyniká ta švýcarská, která minulý týden opět dospěla se sazbami k nule. A to poprvé v období po inflační vlně. Z hlediska současného amerického prezidenta je záviděníhodná i česká 3,5procentní reposazba, a to i když s ní tento týden ČNB pravděpodobně nepohne, přičemž ve výpisu centrálních bank, za nimiž Fed podle něj zaostává, neváhá uvést i kambodžskou.

Jenže různé ekonomiky řeší rozdílné problémy a Trump při fušování do měnové politiky prokládané čím dál nevybíravějšími útoky na Powella vychází ze svých utkvělých představ a ještě přidává oblíbenou začátečnickou chybu.

