Ve středu zveřejněný odhad vývoje spotřebitelských cen v květnu ukončil měsíc trvající stav, kdy jsme si v Česku zvykali na inflaci pod úrovní dvou procent. Co způsobilo její dřívější pokles a proč není trvalý? Odpověď na první z otázek napadne kdekoho: pokles cen ropy, multiplikovaný oslabením dolaru, citelně zlevnil pohonné hmoty. Rozsah takového zlevnění ale nevysvětluje dubnový pokles inflace v plné míře a už vůbec nedává odpověď na druhou z otázek. Dobrá, můžeme se tedy spokojit s jistě pravdivým tvrzením, že ceny zkrátka kolísají a část jejich výkyvů nelze příčinně svázat s žádným faktorem. Anebo budeme příčinu hledat hlouběji ve vodách importních cen.

Importní ceny do české inflace promlouvají nejen přes krátkodobý efekt na čerpačkách. Dojde-li v importních cenách k poklesu o jedno procento, uvidíme jej do měsíce jako pokles inflace o 0,1 procentního bodu, tím ale hra nekončí. O další desetinu bodu klesne inflace do šesti měsíců a i následně bude efekt českou cenovou hladinou probublávat, aby nakonec zhruba po roce dosáhl 0,35 procentního bodu. Pokles importních cen hypoteticky zlevní všechno dovážené zboží a přes mezivstupy se částečně dostane do cen domácí produkce – zboží i služeb. Na základě stejné úvahy pro růst cen importu namísto jejich poklesu lze odhadnout, že vnější podmínky byly v Česku odpovědné za půlku cenového skoku během inflační vlny v letech 2022–2023. Za druhou polovinu, představující zdražení všeho v průměru o 10 procent, si takříkajíc můžeme sami.

Podíváme-li se ale na vývoj importních cen v posledních měsících, jejich pokles je vidět až od února. Nárůsty z předchozích měsíců tedy setrvačností stále probublávají českou krajinou a budou mít tendenci inflaci přizvedávat. To se ukázalo už v květnu, kdy nám překvapivě silnou inflaci (podle předběžného odhadu spotřebitelské ceny narostly o 2,4 procenta) téměř přesně předpověděl model založený výhradně na cenách importu. Ten zároveň indikuje vyšší inflaci i pro zbytek letošního roku. Doufejme, že překvapíme sami sebe nižšími cenovými tlaky aspoň u těch položek, do kterých ceny importu moc nedokážou mluvit.