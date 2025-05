V předvolební kampani se lhát může. Respektive lhaní v kampani nelze v principu považovat za trestný čin. Takto lze číst výrok Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, které odmítlo zahájit trestní stíhání kvůli lživým billboardům hnutí ANO. Na verdikt se můžeme podívat ze dvou úhlů, přičemž jeden bude jednoznačně souhlasný, ale druhý přeci jen nějakou tu pochybnost přidá.

Nejprve v rychlosti, o co šlo. Hnutí ANO vyvěsilo billboardy s kysele vyhlížejícím Petrem Fialou a sloganem „nejhorší premiér na světě“. Odvolávalo se přitom na globální průzkum agentury Morning Consult. V žebříčku lídrů Petr Fiala skutečně figuroval na posledním místě, ovšem jen z 23 zkoumaných zemí. A vzhledem k tomu, že na světě je států uznaných OSN celkem 195, je jasné, že billboard ANO nebyl jen zavádějící, ale přímo pomlouvačný a lživý, protože se snažil vytvořit představu, že průzkum zjistil něco, co nezjistil a ani se zjistit nepokusil.

Následně se objevilo trestní oznámení pro podezření z trestného činu pomluvy, které podal bývalý člen rady České televize Zdeněk Šarapatka, známý mimo jiné skrze úspěšné soudní spory s Milošem Zemanem. Ale státní zástupce oznámení – jak už řečeno – odložil. S argumenty, že „takové výroky použité v rámci počínající předvolební kampaně automaticky požívají vyšší míru ochrany a nelze je kriminalizovat“ a že „Petr Fiala je veřejnou osobou, která musí být schopna unést větší míru kritických výroků než například soukromá osoba“.

S výrokem státního zástupce Jana Lelka lze obecně souhlasit. Tahat do politických kampaní a třeba i do drsných a urážlivých výměn mezi politickými konkurenty policii a soudy je nesmysl. Každý ví, že ve volebních kampaních se lže tak často, až to vypadá, že lhaní je samotnou esencí kampaní. Aktuální příklady? Nezvýšíme daně! Ten a ten je nejhorší na světě! Ten a ten není na straně Česka, ale na straně Ruska! Za nás bude pivo za deset korun a vejce za kačku! Politikům se zkrátka od úst práší víc než ze špatně uhašené skládky toxického odpadu, a kdyby měly všechny jejich lži řešit soudy, nedělaly by nic jiného až do dalších voleb, kdy by mohly začít nanovo.

Jenže přeci jen je tady druhý pohled.

