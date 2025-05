Donald Trump není jen politický fenomén nové doby. Je katalyzátorem změn, které otřásají globálním řádem a budou rezonovat ještě dlouho po jeho odchodu z Bílého domu. Někde zasáhl správně – tvrdý tlak na spojence, aby přijali větší díl zodpovědnosti za svou bezpečnost, byl legitimní. Jenže tam, kde nasadil ekonomický izolacionismus a jednostranný protekcionismus, zasel zmatek. A hrozí, že sklizeň bude hořká.

Trumpova posedlost bilaterálními dohodami a cly jako hlavním nástrojem politiky může mít reálný dopad i na Česko. Pokud se obchodní války znovu rozhoří, česká ekonomika může během dvou let přijít o přidanou hodnotu až ve výši 150 miliard korun – zhruba 1,9 procenta HDP. Už nyní podle konsenzu České bankovní asociace bude Trumpova obchodní válka stát českou ekonomiku v následujících dvou letech zhruba 64 miliard korun (0,8 procenta HDP).

To ale není vše. Nejvážnější riziko míří daleko za exportní statistiky. Trump otevřeně zpochybňuje roli dolaru jako světové rezervní měny a zodpovědnost jejího emitenta – tedy USA – za poskytování likvidity v krizích a za stabilizaci globálního finančního systému. Považuje to za pouhé „břemeno“ a vůbec ne za výsadu (i když se závazky). A americké centrální bance by nejraději radil, kam s úrokovými sazbami (samozřejmě že dolů). Pokud by Spojené státy skutečně začaly ustupovat z pozice globálního věřitele poslední instance, otřáslo by to základy mezinárodního finančního systému. Dolar tvoří 58 procent světových devizových rezerv. Euro je na druhém místě – s pouhými 20 procenty. A přesto se investoři ptají: je ještě dolar bezpečným přístavem?

Historie zná podobnou situaci. Po první světové válce oslabená Británie nedokázala dál nést zodpovědnost za měnový řád. USA, přestože ekonomicky sílily, odmítaly roli převzít. Výsledkem byla krize důvěry, uzavřené trhy a propad světového obchodu. Ekonom Charles Kindleberger to pojmenoval přesně: „gap“ – vakuum vůdcovství. Dnes čelíme podobné hrozbě.

Pokud se USA vzdají své výjimečné měnové pozice, svět zůstane bez koordinátora, bez záchranné brzdy. V době příští krize to může být fatální.

A Evropa? Má na výběr. Buď bude dál tříštit síly, nebo konečně začne táhnout za jeden provaz. Jen společně můžeme čelit éře turbulencí, kterou Trump sice nespustil, ale rozhodně urychlil.