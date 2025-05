Celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa je teď hlavním hybatelem finančních trhů. Nejinak je to i pro úrokové míry, včetně očekávaní ohledně vývoje sazeb stanovených americkou centrální bankou, tzv. úrokových futures. A tak stejně jako akciové trhy i tyto očekávané sazby opsaly během posledních dvou měsíců písmeno U.

Na začátku dubna došlo k propadu těchto sazeb, když finanční trhy začaly sázet na jejich snížení již během jara. Například po většinu dubna platilo, že nejpravděpodobnějším vývojem bude snížení sazeb během červnového zasedání. Avšak s květnem toto přesvědčení zmizelo a nyní je pravděpodobnost snížení sazeb v červnu méně než 10 procent.

Samozřejmě to mělo stejnou příčinu jako podobný obrat na akciových trzích: relativní zklidnění celní války. Poslední týdny jsme nejen neviděli nová cla, ale dokonce došlo k jejich symbolickému snížení pro Velkou Británií a výrazné redukci pro Čínu. Nicméně to přináší otázku: Pokud jsou cla, současná a očekávaná, nižší než před pár týdny, proč pak trhy předpokládají snížení sazeb později? Nemají cla vést k růstu inflace, a tím pádem vyšším sazbám stanoveným centrální bankou?

Odpověď spočívá v podobě vztahu mezi novými cly a inflací. Pokud nová cla budou relativně umírněná, tak opravdu povedou k vyšší inflaci, a tím pádem pozdějšímu snižování sazeb. Což je nyní očekáváno trhy. Pokud však cla budou opravdu vysoká, jako například ta oznámená na začátku dubna, tak jejich efekt na inflaci by byl velmi pravděpodobně spíše negativní. To platí zvláště pro horizont jednoho roku až dvou let, který je relevantní pro centrální banku.

Důvodem je dopad cel na reálnou ekonomiku, který by byl u opravdu velkých cel značný. Výsledná recese, nemluvě i o možné finanční turbulenci, či dokonce krizi, by znamenala tlak na snižování cen, a tím pádem po jejich odeznění i nižší inflaci. Pokud však celní válka bude pokračovat ve stylu značných, ale ne dramaticky vysokých cel, tak si na snížení sazeb musíme nechat zajít chuť.