Myslíte, že řeči o omládnutí jsou jen marketingová klišé? V tomhle dílu Generačního konfliktu vás možná přesvědčíme, že to tak není. Lépe řečeno, přesvědčí vás náš host, který s tím má osobní zkušenost. Jak se pohybem mládne, a to i mentálně? Jak konkrétně na to? Jak je možné, že existují sedmdesátiletí artisté? O tom všem, a nejen o tom, si povídáme s hercem a hlavně principálem Cirku La Putyka Rostislavem Novákem. Jako bonus samozřejmě generační slovníčky. Víte třeba, vy starší, co to znamená „tralalero tralala“?

Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Gazetisto.

Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.

Zbývá vám ještě 0 % článku