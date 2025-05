Legendární investor Warren Buffett drží rekordních 347 miliard dolarů v hotovosti, především ve formě krátkodobých amerických dluhopisů. Nadmíru vysoká, rekordní hromada peněz vyvolává otázky, zda se Buffett (někdy také přezdívaný „věštec z Omahy“) nepřipravuje na výrazný propad trhů.

Akcie jeho společnosti Berkshire Hathaway letos vzrostly o více než 20 procent, což kontrastuje se stagnací širšího amerického trhu a svědčí o důvěře investorů v Buffettovu strategii. Přesto je Buffett v posledních měsících čistým prodejcem amerických akcií. Výrazně snížil podíly ve významných bankách, jako jsou Citigroup a Bank of America, a zbavil se ETF fondů sledujících index S&P 500. Apple, který tvořil přes polovinu jeho portfolia, sice zůstává jeho hlavní investicí, ale jeho váha poklesla na současných 28 procent.

Buffett varoval, že současné ceny akcií na americkém trhu nejsou atraktivní, a čeká na období, kdy se objeví skutečně výhodné příležitosti, které podle něj přicházejí zhruba každých pět až šest let. Zároveň však nadále investuje do zahraničí, zejména do japonských konglomerátů, jako jsou Itochu, Mitsubishi nebo Marubeni, což potvrzuje jeho snahu o diverzifikaci mimo USA.

Na šedesáté výroční valné hromadě Berkshire Hathaway vyjádřil Buffett své obavy ohledně rostoucího státního schodku USA, který nyní dosahuje alarmujících sedmi procent HDP. Kritizoval i celní války a oslabování dolaru, které mohou podkopat důvěru zahraničních investorů. Buffett také oznámil, že koncem roku 2025 odejde z vedení Berkshire Hathaway a vedení převezme Greg Abel. Investoři ale zůstávají klidní, neboť Buffett zůstane poradcem společnosti, zejména v krizových situacích, což je pro mnohé zárukou stability.

Největším rizikem pro globální stabilitu je podle něj rostoucí počet zemí disponujících jadernými zbraněmi. Buffett také kritizoval současnou obchodní politiku USA, zejména celní opatření, která podle něj zbytečně znepřátelují obchodní partnery a narušují globální obchodní vztahy. Zároveň však uznal, že příliš vysoké obchodní deficity nejsou žádanou situací.