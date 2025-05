Situace v českém průmyslu se začíná po dvou nepřesvědčivých letech stabilizovat. Dokonce navzdory nepříliš povzbudivému vývoji v tuzemském automobilovém průmyslu, který za sebou má téměř šestiměsíční sérii poklesů. Z největších oborů se letos daří strojírenství nebo také výrobě stavebních hmot. Výrazně v plusu je i energetika, která se veze na vlně zvýšené poptávky v regionu, a navíc se její výsledky srovnávají s nižším srovnávacím základem loňského roku ovlivněným odstávkami velkých zdrojů.

Stabilizace největšího tuzemského odvětví je jistě pozitivní zprávou, avšak ještě neznamená, že nyní automaticky průmysl vstupuje do fáze konjunktury. Ostatně statistiky nových zakázek, stejně jako pravidelné průzkumy mezi firmami v jednotlivých oborech nic takového zatím bohužel nenaznačují. Slabá poptávka je i nadále hlavní překážkou růstu pro většinu tuzemských průmyslových oborů i v prvním čtvrtletí letošního roku, především pak pro výrobce nápojů, zpracovatele dřeva, plastikáře a v neposlední řadě i automotive.

Z posledního průzkumu v režii Evropské komise je rovněž zajímavé, zvláště v kontextu rozhodování centrální banky, že finance až na dvě menší výjimky limitujícím faktorem pro průmysl v podstatě vůbec nejsou. Pozitivní vyznění má i nový průzkum záměrů tuzemských průmyslových firem, které třeba na rozdíl od Německa už mají větší chuť investovat do strojů a informačních technologií, do racionalizace výroby, i když už méně do jejího dalšího rozšiřování. A to už tak překvapivé s ohledem na dosavadní vývoj poptávky a nová vnější rizika asi není.

Tuzemský průmysl vstupuje do nové fáze vývoje mezinárodního obchodu se stále ještě konkurenční výhodou v podobě relativně nižších mezd, avšak současně i s konkurenční nevýhodou drahých energií. Stejně jako ostatní evropské firmy se potýká s neustále expandující byrokracií, regulacemi a sociálním inženýrstvím. Má ovšem nejvyšší čas se připravit na novou fázi čínské obchodní expanze, akcelerované celní válkou s USA.