Evropský rozpočet čeká největší reforma v historii. Je nezbytné ho přizpůsobit, aby umožňoval jednak větší investice do obrany, ale také do oblastí, ve kterých může Evropa získat světovou konkurenční výhodu. Čísla jsou jasná. Evropské firmy investovaly jen v roce 2021 o 270 miliard eur méně do výzkumu a vývoje než firmy americké. Ani v oblasti obrany nejsou čísla příznivější – od roku 1999 vzrostly výdaje na obranu v EU o 22 %, zatímco v USA o 66 % a v Číně dokonce o 579 %. Jak ale chceme efektivně čelit těmto výzvám s omezenými evropskými financemi?

Pro srovnání – dánský roční rozpočet je téměř stejně vysoký jako ten evropský, a přitom slouží jen šesti milionům obyvatel.

