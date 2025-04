V květnu to bude 15 let, kdy proběhla první známá transakce s bitcoinem, onen dnes již slavný nákup dvou pizz za deset tisíc. Kdyby si tehdy jejich majitel naordinoval dietu, stal by se dnes za stejnou částku hlavním individuálním majitelem...

22. 4. 2025 ▪ 2 min. čtení