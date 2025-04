Tenhle díl podcastu Generačního konfliktu nemůže být o ničem jiném než o Velikonocích, konkrétně o pomlázce. Veronika z generace Z dostala loni za svou nechuť k pomlázce slušně naloženo, a tak si pozvala na pomoc data. A ta šokovala i boomera Petra. Analytička Lucie Režná z agentury NMS Market Research vypracovala průzkum, podle kterého nemá pomlázku rádo osmdesát procent českých žen. A co je nejhorší – pětina z nich si z podstoupení tého tradice odnáší šrámy a modřiny. Statisíce zmlácených žen, to je už opravdu k zamyšlení. Minimálně o tom, zda se někteří čeští muži nechovají jako pitomci. Kde končí slavení tradice a kde začíná její zneužívání? Jak se k pomlázce staví různé generace? A co z toho všeho vyvodit? To všechno rozebíráme ve svátečním, leč štěpném vydání Generačního konfliktu!

