Znalci českých filmů musí nad Donaldem Trumpem jásat. Několik dní poté, co americký prezident napsal, že jeho politika brutálních cel se nikdy nezmění, platnost většiny nových tarifů (kromě těch pro Čínu, kde souboj naopak eskaluje) na devadesát dní pozastavil. Připomíná tak Douga Badmana z filmu Limonádový Joe a jeho pokyny: Pal-nepal-pal-nepal. Případně krále z filmu Pyšná princezna, který odvolává, co odvolal, a slibuje, co slíbil. Jenže když si uvědomíme, že Donald Trump není postava z komedie ani z pohádky, i když by se do obou žánrů hodil, ale nejmocnější člověk na světě, humor nám dojde. Z nevypočitatelnosti, kterou sledujeme, naopak tuhne krev v žilách.

