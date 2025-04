Evropská nákladní železnice se propadá. Ne potichu, ale ve statistickém volném pádu. Průmyslová produkce Česka poslední dva roky klesá a stejně nebo ještě hůře je na tom průmysl v Německu, ale i v celé EU. Tato čísla nejsou jen technickým údajem – jsou signálem, že kontinent ztrácí schopnost efektivního přesunu zboží. Pokud klesá produkce, klesá i železniční doprava, jedná se totiž o spojité nádoby.

Ambiciózní klimatická politika Green Dealu měla železniční dopravu posílit. Výsledek? Infrastruktura zůstává zastaralá, náklady rostou kvůli povinným technologiím a energetické politice, a zatímco silnice zůstávají flexibilní, železnice se stává finančně nevýhodnou, i pro samotný průmysl.

V roce 2023 klesla železniční doprava v EU o 4,9 procenta, vrátila se tedy do roku 2016. Celých 22 zemí hlásí pokles nákladní dopravy. Jádro problému tkví v odtržení politických cílů od ekonomické reality. Namísto podpory přirozeného přesunu přepravy se systém zatěžuje dalšími požadavky. Logickým důsledkem je přesun nákladů zpět na kamiony, které však mají vyšší ekologickou zátěž.

Pro ilustraci, od roku 2022 stoupla cena elektřiny na železnici o více než 70 procent, což se na cenách nemůže neprojevit. Pokud nepřijde podstatný odklon od Green Dealu, přijde růst inflace v železniční dopravě, negativní vliv na celkový HDP, ztráta strategické schopnosti Česka přepravovat průmyslové produkty, a to včetně vojenského materiálu, což je něco, co by žádný stát ztratit neměl.

Evropská železnice odráží kondici kontinentálního průmyslu – ten se vlivem zelené legislativy potácí mezi drahými energiemi, ztrátou konkurenceschopnosti a byrokratickým přetlakem. A když padá průmysl, padá i železnice.

Evropa potřebuje strategii, nikoliv ideologii. Chceme-li udržitelný kontinent, nesmíme zničit jeho základní infrastrukturní pilíře. Železnice může být páteří moderní ekonomiky, ale pouze tehdy, pokud přestaneme zatěžovat její potenciál politickými experimenty.