Když Petr (ale jméno si můžete dosadit, jaké chcete) v březnu 2020 viděl, jak hodnota jeho investice rychle mizí, málem všechno prodal. Stejně jako většina investorů propadl panice. Dnes lituje, že nevydržel – trhy se vzpamatovaly neuvěřitelně rychle. Tento příběh se v různých podobách opakuje po desetiletí. Od roku 1945 zažily americké trhy více než 12 medvědích trhů, kdy akcie padaly v průměru o 35 procent. Některé krize byly krátké – jako pandemický šok 2020 (pouhý měsíc), jiné se vlekly roky, například dot-com bublina z let 2000 až 2002. Přesto se po každém poklesu trhy zotavily a dosáhly nových maxim. Klíčem k úspěchu byla trpělivost a dlouhodobá perspektiva.

Proč někteří investoři na medvědích trzích vydělávají? Nekupují najednou, ale rozkládají nákupy na měsíce, čímž snižují riziko špatného načasování. Místo spekulací volí investiční strategie s dlouhodobým potenciálem, a především mají trpělivost – vědí, že průměrně trvá tři až pět let, než trhy dosáhnou nových maxim. Historie ukazuje, že největší chybou je panický prodej. I po té nejhorší krizi v roce 2008 vzrostl trh během pěti let o 60 procent. Naopak investoři, kteří nakupovali během strachu, například v letech 1987 nebo 2020, často zdvojnásobili své peníze. Stejně tak po poklesu v roce 2022 trhy postupně oživily, což znovu potvrzuje, že trpělivost se vyplácí.

Co tedy dělat teď? Pokud investujete, držte se svého původního plánu a nepřestávejte investovat. Investujte postupně a strategicky. Připravte se na to, že cesta zpět k původním maximům může být dlouhá a volatilní. Přesto dějiny finančních trhů ukazují jasný trend: každý medvědí trh v historii nakonec skončil a ti, kdo zůstali v klidu a investovali s rozvahou, nakonec zvítězili. I tentokrát to pravděpodobně nebude jinak.