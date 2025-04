Evropě se nedaří stavět ekonomiku na inovacích. Přestože je zde věda v mnoha oblastech na špičkové úrovni, do ekonomické hodnoty se její výsledky promítají relativně málo. To je jedno z klíčových sdělení nedávné Draghiho zprávy a také pravděpodobný směr budoucí evropské politiky. Pro Česko to platí dvojnásob: startupy vycházející z akademického výzkumu jsou tu vzácné a nemají silnou podporu ani z univerzit, ani od státu a nakonec ani na kapitálových trzích.

Rozhýbat ekosystém transferu technologií z výzkumu do praxe se v Česku snažíme už mnoho let a ne zcela úspěšně. Nyní máme v rukou výsledky práce týmu evropských expertů, kteří nastavovali transferová prostředí v různých zemích od Finska po Španělsko, a jejich doporučení specificky pro Česko. Těmto doporučením by měly věnovat pozornost akademické senáty univerzit, vedení Akademie věd ČR, krajské samosprávy i centrální vláda. Obávám se, že zatím se nad nimi po česku mává rukou.

