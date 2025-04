Když uděláte něco, o čem dobře víte, že vás to bezprostředně docela silně poškodí, tak vám na tom musí opravdu hodně záležet. Americký prezident Donald Trump otevřeně říká, že cla, která ve středu pozdě večer českého času uvalil na prakticky všechny země světa, zabolí i Američany. „Je mi to úplně jedno,“ tvrdí. Víc mu totiž jde o něco jiného – o to, že, aspoň podle jeho přesvědčení, budou ještě víc trpět ostatní. A díky tomu prý Amerika vyhraje.

Povšimněme si toho, že Trump tarify zavádí plošně, bez ohledu na to, o jakou zemi se jedná. Nejbližší spojenci, tedy Evropané, nebo třeba Japonci, jsou mu zcela ukradení. Buď nad tou nespravedlností můžeme hořekovat, nebo z ní vyvodíme důsledky. Jde ovšem jednoznačně o špatnou zprávu. „Obchodní války nemají vítěze, jen poražené. A Česko a celá střední a východní Evropa bude kvůli své ekonomické struktuře patřit mezi ty více poražené,“ shrnul to Tomáš Dvořák z analytické společnosti Oxford Economics.

