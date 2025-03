K překvapení mnoha přítomných se na úterní konferenci s názvem Naše bezpečnost není samozřejmost stal malý zázrak. Na tradiční debatě zástupců politických stran o obraně a bezpečnosti, která se konala už po dvanácté, panovala nečekaná shoda na tom, že do obrany je třeba investovat mnohem víc než dosud.

Nevzrušená až v zásadě nudná debata se v Míčovně Pražského hradu točila hlavně kolem hranice tří procent výdajů na obranu a jejich efektivního vynaložení. Nikdo otevřeně nezpochybnil členství v Severoatlantické alianci, které třeba první místopředseda ANO a tradiční účastník této debaty Karel Havlíček označil za „nenahraditelné“.

Diskuse se vlastně vedla jen o tom, zda na obranu dávat tři procenta HDP do roku 2030, jak to navrhuje vláda premiéra Petra Fialy, není málo a zda navyšování není pomalé. Je to málo a je to pomalé, řekl už dopoledne v jiném panelu všem náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál - Jak mluvili zástupci parlamentních stran o výdajích na obranu

- Jaký mají názor na povinnou vojenskou službu

- Proč byla debata malý zázrak