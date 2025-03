Světová politika se nám mění před očima, realita překonává i to, co by před pár týdny nevymysleli ani autoři románů z oblasti geopolitické fantastiky. Je stále zjevnější, že současnému vedení Spojených států amerických je nejen Ukrajina, ale i bezpečnost Evropy vcelku lhostejná a že si budeme muset poradit sami. Jinak nám hrozí, že si s námi agresivní Rusko udělá, co bude chtít. V této souvislosti je dobré podívat se, jak k tomu před volbami přistupují české politické síly a v jaké situaci se tedy můžeme brzy ocitnout.

Vládní koalice a opozice jsou v otázce obrany v příkrém rozporu. Zatímco premiér Petr Fiala, stejně jako šéf STAN Vít Rakušan, berou hrozbu vážně a říkají, že musíme urychleně začít zbrojit a co nejdříve se dostat ve zbrojních výdajích minimálně na tři procenta HDP, což prezentuje zvýšení výdajů o nějakých sto miliard korun ročně, od hnutí ANO nic takového neslyšíme.

Andrej Babiš naopak nutnost důrazu na obranu odmítá. Na pozoruhodném videu, které zveřejnil na Facebooku, tvrdí, že stávající dvě procenta HDP bohatě stačí, protože válka na Ukrajině brzy skončí, několikrát opakuje, že on chce mír, a dokonce vyzývá světové velmoci k odzbrojení. Nutnost zvyšování obranných výdajů pak označuje doslova za „propagandu“.

Vzhledem k tomu, že ANO je pravděpodobným vítězem voleb a Andrej Babiš pravděpodobným budoucím premiérem, z jeho slov až kremelsky mrazí. Jsou jen dvě možnosti: buď jde o totální politickou naivitu, nebo o něco mnohem a mnohem horšího.

