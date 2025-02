Pokud bude nová německá vláda chtít udělat něco užitečného pro Německo a celou Evropu, nechť okamžitě zahájí debatu o obnovení provozu v aspoň části tamních odstavených jaderných elektráren. Znamenalo by to větší jistotu ve výrobě energie a zlepšení stability rozvodné sítě na dalších deset, ale spíše dvacet let. Máloco potřebuje evropská ekonomika víc.

Putinovo válečné tažení a Trumpovo šílenství jsou pro evropské země vážnou hrozbou. Pro jejich hospodářství také. Je možné, že krize povede k oddálení konce uhlí v energetice. Bez ohledu na to, že pět členů EU už provoz uhelných elektráren na svém území ukončilo. Vážná bezpečnostní situace o tom nutí uvažovat politiky, zatímco lobbisté majitelů dolů a provozovatelů elektráren jsou již roky v intenzivní akci.

Pokud k tomu vůbec dojde, nebude to všude, ani zdaleka ne u všech modernějších uhelných elektráren a půjde jen o krátké oddálení naplánované uzavírky. Nové spuštění některých německých jaderných elektráren proto dává smysl. Například reaktorů v zařízeních Neckarwestheim 2, Emsland a Isar 2, které byly od sítě odpojeny teprve před necelými dvěma roky. Už tehdy byla jejich odstávka krátce odložena kvůli energetické krizi vyvolané ruskou agresí vůči Ukrajině. Německé ekonomice by tehdy pomohlo, kdyby k odstávce nedošlo. Každý stabilní zdroj měl v té době velkou hodnotu, má ji i nyní a bude ji mít také do budoucna.

Rozhodnutí by však muselo být rychlé. Jak se postupně vzdalujeme od 15. dubna 2023, kdy byly tři jmenované elektrárny odpojeny od sítě, ubývá lidí schopných v nich pracovat po případné obnově provozu. Zároveň pokračuje demontáž zařízení. Čím větší prodleva, tím podstatně dražší a náročnější by nové spuštění bylo. Možná by k němu v některé ze tří elektráren už ani dojít nemohlo. Uvažovat o znovuspuštění elektráren odstavených před rokem 2023 je již nemožné.

Odstavení jádra bylo v Německu vyvoláno nejen strachem po tragédii v japonské Fukušimě, ale i naivitou. Tou byla příliš velká víra v možnosti obnovitelných zdrojů a také naděje, že válka se na náš kontinent už nevrátí. Byla to chyba, poslední tři elektrárny mohly běžet dál.