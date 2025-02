Donald Trump hodlá pomocí cel vést americký průmysl do ztraceného ráje. Již oživil 25procentní cla na dovoz hliníku a oceli a navýšil cla vůči dovozům z Číny o dodatečných 10 procent. Na začátku března mohou vstoupit v platnost 25procentní cla vůči Kanadě a Mexiku a do dubna by měla jeho administrativa vypracovat návrh recipročních cel. Ta by měla být stanovena na „míru“ jednotlivým zemím a odrážet všechny bariéry pro americké vývozce včetně dotací, regulatorních omezení, zmanipulovaných měnových kurzů a daně z přidané hodnoty.

Právě daň z přidané hodnoty bude hrát rozhodující roli v případě evropských zemí. Její průměrná hodnota se v EU pohybuje okolo 18 procent, což se bude porovnávat s cca šestiprocentní americkou daní z obratu.

Trump od cel očekává, že je zaplatí zahraniční vývozci a že jimi zahájí nový zlatý věk amerického průmyslu. Z menší části to tak může fungovat. Amerika je velký trh a zahraničním firmám se může vyplatit realokovat výrobu do Spojených států. To však bude trvat dlouho a firmy budou narážet na nedostatek levných pracovních sil.

Ke zklamání Trumpa a jeho voličů však většinu zaplatí americký spotřebitel a dovozci skrze růst cen dováženého zboží. To bude znamenat vyšší inflaci a úrokové sazby ve Spojených státech a posílení dolaru, které zmírní dopad cel na zahraniční vývozce. Silný dolar naopak dopadne na americké vývozy, které se navíc stanou cílem recipročních sankcí.

V případě komodit se vzhledem k jejich malému objemu americkému vývozu a velkému podílu energetických komodit nebude jednat o zásadní ztráty. Potenciálně atraktivnějším cílem pro odvetu jsou digitální a finanční služby. V těch má Amerika velký obchodní přebytek a například „protinátlakový nástroj“ umožňuje Evropské komisi reagovat na americká cla protiopatřením v oblasti služeb a ochrany intelektuálního vlastnictví.

To by mohlo bolet americké digitální giganty, které se snaží využít Trumpa k prosazení svých zájmů doma i ve světě. Je tedy o co hrát a obchodní války mohou bolet i Trumpa.