Průměrná česká domácnost dokáže odkládat na horší časy téměř 20 procent svých hrubých příjmů. Ke kvantovému skoku v míře úspor z dřívějších 12 procent došlo v pandemickém roce 2020. To ještě bylo Česko v rámci EU veskrze průměrnou zemí. V téměř celé Evropě pandemie vytvořila obrovské vynucené úspory kvůli nemožnosti utrácet a mimořádným sociálním transferům.

Český příběh se od zbytku Evropy začal odlišovat v roce 2021. Většina vlád tehdy z covidových penězovodů couvala, v předvolebním Česku ale domácnosti obdržely od politiků dárek v podobě zrušení superhrubé mzdy. Přidání bezmála 100 miliard do ročních příjmů domácností vyšponovalo jejich míru úspor až nad úroveň předchozího roku. Což se z patnáctky sledovaných zemí EU podařilo kromě Česka jen Řecku. Tam však z nuly na stále mizivá čtyři procenta.

Další roky včetně toho loňského ponechaly nůžky v míře úspor mezi Českem a průměrem EU široce rozevřené. Češi se stali dokonce evropským lídrem. O prvenství soupeří jen s Němci, nad nimiž v roce 2023 zvítězili o prsa, za první tři kvartály 2024 pak lehce zaostali. Rozdíly v míře spořivosti mezi zeměmi jistě souvisejí s národní mentalitou a možná také, jak naznačují data, se zaměstnaností cizinců.

Nic z toho ale nevysvětluje českou anomálii posledních let. Za ní podle všeho dominantně stojí daňová změna roku 2021. Těžší než změnu identifikovat je ovšem odpovědět na otázku, zda je prospěšná. Okolnosti jejího vzniku nadělaly víc škody než užitku, a to nejen proto, že byla financovaná na dluh. Po přizpůsobení se nové realitě ale vypadá hodnocení méně jednoznačně. Na jednu stranu, co je uspořeno, není utraceno – vyšší míra úspor tedy snižuje spotřebu a potažmo HDP. Na druhou stranu, úspory mohou ochránit domácnosti před riziky a omezovat výkyvy v jejich budoucí spotřebě. Pokud se navíc přetaví finančními nástroji do dlouhodobých investic, mohou pomáhat nejen jejich tvůrci. Jen v Česku moc neumíme zařídit, aby byla beneficientem spíš místní komunita než třeba Elon Musk.