Na první pohled to působí jako poměřování eg dvou velikánů dnešního technologického byznysu. Nejprve Elon Musk získá od konsorcia investorů příslib sto miliard dolarů a ty nabídne za firmu OpenAI, proslavenou především fenomenálně úspěšným chatbotem ChatGPT. Šéf OpenAI Sam Altman nabídku na Muskově síti X obratem odmítne a ještě si do zdaleka nejbohatšího a dnes díky těsnému spojenectví s americkým prezidentem Donaldem Trumpem i nejmocnějšího podnikatele světa šťouchne, když mu nabídne, že od něj bývalý Twitter odkoupí. Ovšem za necelou čtvrtinu toho, co Musk předloni musel za síť zaplatit. Vyřízeno? Kdepak.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál - Co komplikuje vstup investorů do OpenAI

- Proč Musk brání změnám v OpenAI

- O čem bude rozhodovat soud v Delawaru