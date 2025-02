Andrej Babiš na svém pochodu za vysněnou sněmovní většinou neponechává nic náhodě. Snaží se získávat hlasy i tam, kde se mu to nikdy nedařilo. Dokonce i mezi mladými lidmi. Jeho staff, zejména Alena Schillerová a Martin Kolovratník, řádí na TikToku jako žáci třetí třídy na matějské. A on sám se nyní snaží na sítích prezentovat jako zánovní dědeček, kterého by chtěl mít doma každý.

Někdy to ovšem až tak úplně nevychází. Z pozice spoluautora podcastu Generační konflikt si dovolím pár poznámek k jeho poslednímu snaživě mladistvému facebookovému postu a tomu, co s ním souvisí.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál V čem je Babiš při používání výrazů mladých úplně vedle

Jak by ho mladí vlastním jazykem charakterizovali

V čem to paradoxně může oligarchovi pomoci