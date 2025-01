Evropská unie má sedmnáctiprocentní podíl na mezinárodních patentech, což ji řadí mezi globální hráče v oblasti inovací. Pro srovnání, USA dosahují 21 procent, Japonsko 18 a Čína 25. Z těchto čísel je patrné, že EU rozhodně není výrazně pozadu, pokud jde o inovační aktivity. Ovšem hlubší analýza ukazuje, že samotná kvantita patentů neodráží skutečnou sílu v klíčových technologiích.

Zatímco Japonsko exceluje v elektronice a polovodičích a Spojené státy dominují v digitálních technologiích, farmacii a biotechnologiích, Evropská unie vykazuje slabší pozici právě v těchto oblastech špičkových technologií. Naopak její silná stránka spočívá v patentování technologií spojených s dopravou.

Tento strukturální rozdíl odráží zaměření průmyslu v EU, který je historicky orientovaný na tradiční průmyslové sektory, a pomalejší přechod k digitálnímu a biotechnologickému rozmachu. Výzvou pro EU tedy není nedostatek inovací, ale jejich zaměření.

Jak může EU dohnat světové lídry? Investovat více do špičkových technologií. EU musí posílit financování výzkumu a vývoje ve strategických oblastech, jako jsou umělá inteligence, farmacie nebo kvantová technologie. Současné programy jako Horizon Europe by měly být dále rozšířeny a zaměřeny na rizikové, ale potenciálně přelomové projekty.

Dále – podporovat start-upy. Zatímco USA a Čína vytvářejí silný ekosystém pro technologické start-upy, EU zaostává v přeměně vědeckých objevů na komerční úspěchy. Zjednodušení regulačních bariér a lepší přístup k rizikovému kapitálu by mohly tento problém řešit. Dobrou zprávou je, že nová komise podporuje vznik 28. režimu, který by umožnil firmám fungovat podle jediného souboru pravidel. To by umožnilo využít potenciál jednotného trhu EU.

Dalším bodem jsou strategické spolupráce. Partnerství mezi univerzitami, soukromým sektorem a veřejnými institucemi by urychlilo transformaci inovací do komerčního využití. Inspirací může být například Silicon Valley nebo japonský model veřejně-soukromé spolupráce.

Evropská unie má pevné základy v oblasti inovací, ale čelí strukturálním výzvám. Klíčovým úkolem bude přenést silnou pozici v tradičních sektorech do technologické budoucnosti.