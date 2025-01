V posledních letech se často diskutuje o rostoucím zadlužení americké vlády a v té souvislosti o míře udržitelnosti financování amerického dluhu. Faktem je, že biliony jako by ztratily svoji vypovídací hodnotu a výše dluhů se kupí bez ohledu na to, kdo byl zvolen do čela americké administrativy. Přitom pohledem dnešní perspektivy nám může připadat pozoruhodné, že během mandátu Billa Clintona v závěru devadesátých let americký rozpočet vykazoval přebytky. Po velké finanční krizi, proběhnuvší již před patnácti lety, se zvedla stavidla vládního dluhu a další vlna přišla coby snaha o zmírnění dopadů pandemie. To způsobilo generační inflaci, se kterou se vypořádáváme dodnes.

Hrozí nejen Americe, ale i celému světu riziko problematického refinancování amerického vládního dluhu? Podívejme se tedy, kdo dluhopisy strýčka Sama drží. Držba amerického dluhu leží především v domácích rukou, a to v institucích i amerických domácnostech. Americký dluh dnes dosahuje přibližně 36 bilionů dolarů. Domácí dluh představuje zhruba 78 procent celého balíku. Mimo Ameriku jde tedy pouze o 22 procent. Čtyři pětiny amerického dluhu mezi americkými občany a institucemi dávají financování rozpočtu silnou stabilizační kotvu. Pokud se detailněji podíváme na domácí držitele, vidíme, že 20 procent z celku leží u vládních institucí, 17 procent drží přímo americké domácnosti, 15 procent se nachází v útrobách Fedu. Podílové fondy drží pro své klienty 11 procent, penzijní fondy tři procenta, pouhé jedno procento je u pojišťoven. Další jednotky procent jsou u dalších vládních a municipálních institucí.

Pokud se podíváme na mezinárodní pole, Japonsko drží tři procenta dluhu, Čína dvě procenta, stejně jako Velká Británie. Zbývajících 15 procent je rozprostřeno mezi další desítky států. V médiích probleskují informace o tom, co by se stalo, pokud by Čína přestala nakupovat americké dluhopisy a neinformovaní autoři těchto textů přicházejí s chmurnými předpověďmi kolapsu amerického, respektive dolarového systému.

Čísla uvedená výše však hovoří zcela jinak. Čína dlouhodobě omezuje své investice do amerického dluhu, drží 760 miliard dolarů, v roce 2013 to bylo zhruba 1,3 bilionu, přičemž tehdy šlo o procentuálně mnohem významnější balík (skoro devítiprocentní podíl). Podobný úkrok udělalo v minulosti Rusko. Rusové kupovali americké dluhopisy, vrchol jejich objemu dosáhl v roce 2009 na výši 176 miliard dolarů, ale v roce 2018 své investice vyprodali takřka na nulu. Zpětným pohledem to působí jako předzvěst ruské vojenské expanze a snaha vyvázat se z dolarových finančních toků.

Upřímně doufám, že ruská a čínská úvaha nejde společným směrem. Omezování nákupního apetitu amerického dluhu ze strany některých ne úplně přátelsky naladěných zemí má schopnost zvednout výše dolarovou výnosovou křivku a dluh tímto prodražovat, ale základní schopnost Ameriky financovat své potřeby stojí na stále velmi pevných základech.