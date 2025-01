Vstoupili jsme do volebního roku, který rozhodne o české vládě téměř do roku 2030. Po loňském roce vláda očekává více než dvojnásobné zrychlení růstu hrubého domácího produktu. V návrhu státního rozpočtu na rok 2025 počítala s ekonomickým růstem 2,7 procenta a s očekávaným rozpočtovým deficitem ve výši 2,9 procenta HDP. Po pěti letech od propuknutí covidové pandemie splníme jedno z maastrichtských kritérií, které je nutnou podmínkou vstupu do eurozóny.

Je zřejmé, že při vysokém, 77procentním podílu mandatorních výdajů na výdajích státního rozpočtu nelze bez urychlení tempa hospodářského růstu konsolidovat fiskální politiku. Brzdou se může stát stagnující německá ekonomika, na níž je česká s třetinovým podílem svého exportu silně závislá. Jinou překážkou může být reakce mezinárodních trhů na globální vývoj po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.

Jedním z přirozených zdrojů ekonomického růstu je přírůstek obyvatel. Za posledních pět let zemřelo u nás více lidí, než se narodilo. Populace Česka v posledních letech roste díky Ukrajincům. Čím vzdělanější jsou migranti, tím větší přínos pro ekonomiku. Správným opatřením bylo přijetí novely vysokoškolského zákona. Jejím obsahem je také odstranění byrokratických bariér při uznávání zahraničního středoškolského vzdělání. Tento akt se nazývá nostrifikace a jeho procesní změna by měla značně zvýšit zájem zahraničních studentů o studium na českých vysokých školách.

Debyrokratizací v této oblasti se začínají vytvářet podmínky, aby se Česko, pyšnící se „učitelem národů“ Komenským, vyrovnalo zemím, které úspěšně vyvážejí vzdělanost. Patří mezi ně Rakousko, v němž srovnatelně studuje čtyřikrát více zahraničních studentů než u nás. Pokud by srovnatelné množství zahraničních studentů jako v Rakousku studovalo v anglickém jazyce u nás, vzrostl by náš HDP o 25 miliard korun, tedy o 0,3 procenta, hlavně by si ovšem finančně polepšily naše vysoké školy. Dalším opatřením k podpoře ekonomického růstu v kompetenci vlády je uvolnění vízové politiky pro zahraniční studenty a pracovníky. Vládo, čiň se!