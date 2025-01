Minulý rok vyšel akciovým trhům nečekaně skvěle. Ceny akcií výrazně stouply s velkými investicemi do umělé inteligence, díky odolnému americkému spotřebiteli, ale také vlivem nadšení investorů stojícímu na růstových vyhlídkách, volnější měnové politice a probyznysových plánech nové americké vlády. Ve výsledku je Wall Street nejen výrazně výš, ale také z pohledu ocenění výrazně dražší než před rokem.

Jaká jsou očekávání na letošek? Znovu velmi optimistická. Dvouciferný růst firemních zisků by i s lehkým vyfouknutím valuací měl akciím přinést kolem deseti procent. Navíc poslední dva měsíce minulého roku nastartovaly nadšení kolem toho, co všechno pro akcie zařídí vláda Donalda Trumpa. Nižší daně, méně regulace, další uvolnění peněz z rozpočtu. Na první pohled by se zdálo, že vlastně není co řešit a je třeba americké akcie dál držet, respektive přikupovat. Přesto investoři jako obvykle bedlivě sledují, jakou nohou trhy vstoupí do prvních dnů nového roku. Proč?

Posunutí letopočtu o jedničku je určitý psychologický předěl. V prosinci hledíme na zbytek roku, který se snažíme rozumně odehrát a zakončit, zatímco v lednu se naše pohledy upřou k plánům více do budoucnosti. Podobné je to s investicemi, kde stojí hájení dosažené výkonnosti proti přemýšlení, jak upravit strategii na další období. Pojmy jako Santa Claus rally nebo lednový efekt svým způsobem odkazují na předvánoční hektiku a novoroční vystřízlivění, ačkoli to vůbec neznamená, že trhy v prosinci vždy porostou a v lednu budou klesat.

Osobně vidím v lednové opatrnosti také nejistotu ohledně toho, kolik nadšení na trhu zůstane. A kolik pozornosti se dostane rizikům, která během nadšeného růstu zapadla. Akcie jsou drahé, měnová politika zřejmě nebude až tolik podpůrná, Evropa s Čínou se potýkají s dlouhodobými problémy a Trump může také hodně věcí pokazit, hlavně když za to vezme v oblasti cel a zahraničního obchodu. V základním scénáři nečekáme, že taková rizika letošní rok úplně zkazí, ale na rozdíl od trhu jim určitě nepřisuzujeme skoro nulovou pravděpodobnost.