V právě uplynulém roce Česko znásobilo své sázky na jadernou energii. V příštím roce se dozví, jaké náklady si investice, která bude největší a nejdražší v moderní historii země, vyžádá, a věřme, že i to, jak by se stavba měla financovat.

„Jaderný rok“ vláda začala vyřazením Westinghousu z tendru na dodání velkého reaktoru pro Dukovany. To bylo samo o sobě překvapení, protože americká firma, která se podílela už na dokončení dvou temelínských bloků, jejichž sovětskou konstrukci doplnila svým řídicím systémem, a která je v kooperaci s francouzským Framatomem výhradním dodavatelem paliva pro české jaderné elektrárny, měla vždy v českých politických kruzích vlivné zastánce.

ČEZ byl na podzim 2023 ochoten i prodloužit uzávěrku pro dodání nabídek, aby Westinghouse v tendru udržel. Nestačilo to. Američané totiž vědomě nesplnili české podmínky, což víme přímo od tehdejšího ministra průmyslu Jozefa Síkely, a to, co předložili, bylo zjevně nekonkurenceschopné a hlavně tak nezávazné, že nebylo na čem stavět. Westinghouse přitom jako jediná západní firma dodává reaktory o výkonu, který Česko požaduje. Rozhodnutí tedy automaticky znamená, že se v Dukovanech bude stavět prototyp se všemi z toho plynoucími nevýhodami včetně nutnosti certifikace.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Proč česká vláda dala kopačky dvěma velkým hráčům, kteří už v Evropě jaderné bloky postavili.

Čím Korejci bodují a co je jejich handicap.

Jakou kartu má ČEZ ještě „v jaderném v rukávu“ a proč to není eso.