Rok 2024 vypadal nadějně. Zdálo se, že Česko konečně vstoupí do nového, digitálního věku. Takzvaná e-občanka začala platit v lednu, v červenci se měla spustit digitalizace stavebního řízení a v lednu 2025 měl být člověk schopen komunikovat s úřady online, čímž si měl ušetřit fronty na úřadech i dojíždění za hory a doly.

Teď, na konci roku, zbyla z digitalizace jen matná vzpomínka na to, jaké by to mohlo být, kdyby… kdyby v Česku fungovalo to, co politici slíbí a k čemu se nadšeně přihlásí.

Jen pár dní před vánočními svátky sněmovna odsouhlasila odklad digitalizace služeb státu o dva roky, a to na rok 2027. Důvod je jasný, stále existuje řada resortů, které si digitalizaci představují za pomoci tužky a papíru. Mimo jiné chybí propojení registrů ve školství, není dokončena elektronizace zdravotnictví či soudní agendy.

Samostatnou kapitolou je digitální stavební řízení. Namísto zjednodušení přišel kolaps, pád ministra pro digitalizaci Ivana Bartoše a novela stavebního zákona, která v podstatě potvrdila, že nový systém je nefunkční, a propojila původní a digitální systémy. Digitalizace stavebního řízení se tak odložila o tři roky.

Mezitím co poslanci schválili odklad, se navíc ukázalo, že problém není jen v digitalizaci, ale hlavně v celém stavebním zákoně. Nedostatky v digitalizaci se tak stále více jeví jako zástupný problém výstavby, kterou reálně nikdo nechce.

Česko má neefektivní a složitou veřejnou správu, přebujelý počet úřadů. Politici moc rádi hovoří o štíhlém státu, o propouštění úředníků. V praxi ale vidíme pravý opak. Samotná digitalizace nemůže a také nevyřeší všechny problémy veřejné správy. Minimálně by ale ukázala, v kterých částech je správa státu neefektivní, které úřady fungují, kdo pracuje a kdo ne. Což je evidentně také největší problém a hlavní důvod, proč i digitalizace patří mezi pojmy, které politici tak rádi používají, ale současně jim velmi efektivně brání vstoupit do života.

