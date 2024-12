Tiktoker Yair Brachiyahu získal letos na téhle sociální síti velkou popularitu, když zveřejnil několik videí, v nichž se lidí v pokročilém věku ptá, co považují za to opravdu nejdůležitější v životě.

Odpovědi se samozřejmě různily člověk od člověka, v podstatě všemi se ale prolínal jeden motiv, který asi nejlépe shrnují následující věty jednoho páru sedmdesátníků: „Myslím, že nejdůležitější je mít přátele, rodinu, udržovat si je nablízku. Vaše skutečné poklady jsou dýchající lidé, ne věci. Vzpomínky, které si vytvoříte, jsou to nejdůležitější.“ A jak dodal druhý z páru: „Když jste mladí, žene vás touha vydělávat víc peněz. Později si ale uvědomíte, že o to nejde. Věci, které pro mě znamenají nejvíc, mě nikdy nestály ani korunu.“

Někomu to možná zní jako otřepané klišé. Odpovědi těchto lidí ale do puntíku potvrzují i vědecké výzkumy, jež se zabývaly tím, co nás v životě činí skutečně šťastnými.

Ten vůbec nejdelší výzkum zabývající se kořeny lidského životního štěstí běží již od roku 1938. Původně se ho účastnilo na sedm stovek chlapců ze znevýhodněných a problémových rodin v Bostonu, ale rovněž vysokoškolští studenti Harvardu. Posléze se zapojily i jejich manželky a také více než 1300 jejich potomků. Výzkumníci s účastníky pravidelně vedou rozhovory, žádají je o vyplnění dotazníků a shromažďují informace o jejich fyzickém zdraví. Je to nejdelší hloubková studie lidského života, jaká kdy byla provedena, a vědce přivedla k jednoznačnému závěru: dobré vztahy vedou ke zdraví a štěstí. Vtip je v tom, že tyto vztahy je třeba pěstovat.

Vzpomeňte si na to, až si budete dávat novoroční předsevzetí. Jestli máte rodiče, vídejte se s nimi pravidelně, máte‑li děti, travte s nimi, co nejvíce času můžete. A svůj vztah s milovanou osobou nikdy nepovažujte za jistý, ale pracujte na něm. Odměnou za to vám bude štěstí.