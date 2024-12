Před každými volbami slýcháme, že jsou klíčové, přelomové, ba osudové. Bývá to samozřejmě povětšinou klišé, které pro jeho celkovou ošoupanost vzniklou neustálým používáním už málokdo bere vážně. Jenže občas nastanou okolnosti, které použití minimálně prvních dvou charakteristik v souvislosti s volbami opravňují. A nespleteme se, když řekneme, že je to případ sněmovních voleb, které nás čekají v říjnu 2025. Celkový kontext z nich totiž dělá víc než jen běžné rozhodování, kdo se bude další čtyři roky podílet na správě země. Proč jsou tak důležité, co je bude rozhodovat, kdo v nich zvítězí a kam se po nich Česko může vydat?

